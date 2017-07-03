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03 Temmuz 2017 17:40

Kazada hayatını kaybeden Yrd. Doç. Çakmak, Uşak’ta toprağa verildi

Kayseri’de geçirdikleri kazada hayatını kaybeden İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.

Kazada hayatını kaybeden Yrd. Doç. Çakmak, Uşak’ta toprağa verildi

03 Temmuz 2017 17:40

Doç. Dr. Muharrem Çakmak ile eşi Şennur Çakmak toprağa verildi.


Bayram tatili için memleketli Uşak’a gelen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Çakmak ile eşi Şennur ve 2 çocuğu, Malatya’ya dönerken Kayseri Bünyan yakınlarında araçları yoldan çıkarak takla attı. Kazada Muharrem Çakmak ile Kur’an kursu öğreticisi olan eşi Şennur Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Muhammet ve Emre olay yerine gelen ambulansla Kayseri’de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.


Kaza sonrası otopsilerinin yapılmasının ardından Yrd. Doç. Dr. Muharrem Çakmak memleketi Uşak’ın İlyaslı köyünde ebediyete uğurlandı.


Eşi Şennur Çakmak’ın naaşı ise ailesinin istediği üzerine Balıkesir’e defnedileceği öğrenildi.




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