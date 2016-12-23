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23 Aralık 2016 19:41

Kılıçdaroğlu, icralık olan köylüleri ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, icralık olan köylüleri ziyaret etti

23 Aralık 2016 19:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak programının sonunda Düzkışla köyüne giderek icralık olan köylülerin derdini dinledi.
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Düzkışla köyüne Kılıçdaroğlu, burada banka ve kooperatiflere olan kredi borçlarını ödeyemeyen ve neredeyse tüm köy halkının icralık olduğu vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Düzkışla Köyü Muhtarı Alpay Duman, 36 haneli köyün 30’unun icralık olduğunu, tüm mal varlıklarının bankalar tarafından icra kanalıyla satılığa çıkarıldığını Kılıçdaroğlu’na aktararak yardım etmelerini istedi.
Kılıçdaroğlu, sıkıntılı olan köylüleri dinledikten sonra banka icralarından dolayı satılığa çıkarılan Düzkışla köyünün dertlerini gerekli bakanlık ve birimlere aktaracaklarının sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, “Gerekirse Meclis’te özel gündeme alıp bu konunun takipçisi olacağım. Sadece Düzkışla köyü değil bunun gibi ülkenin birçok köyünde mağdur çiftçi ve köylü vatandaş var. Düzkışla Köyü’ndeki bu acı örnek diğer zorda olan köylü ve çiftçinin sorunlarının çözülmesi için bir örnek teşkil edecektir” dedi.
Kılıçdaroğlu ardından kendisine ikram edilen gözleme ve katmerlerin tadına baktı.



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