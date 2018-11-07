Kitap karşılığı hizmet aldılar, o kitaplar doğuya ışık oldu

Seans bedeli olarak kitap talep eden merkez, Uşak'lı vatandaşlardan hizmet bedeli olarak toplanan kitapların bir kısmını Bitlis'e yolladı.

Yaklaşık iki ay önce hizmete açılan, bünyesinde diyetisyen, spor hocaları, proje koordinatörleri gibi profesyonel bir ekip bulunan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi iki aylık sürede 4000'in üzerinde vatandaşa hizmet verdi. Seans bedeli olarak kitap talep eden merkez, sağlıklı yaşam noktasında Uşak'lılara destek olurken, toplanan kitapların bir kısmını Bitlis'e yollayarak Bitlis'li çocukların mutlu olmasına vesile oldu.

Halkın ihtaçlarını çok iyi gören ve ortaya koyduğu hizmetle eksikliği hızlıca kapatan Uşak Belediyesi, insanları hem sağlıklı yaşama teşvik etmek, hem de farkındalık oluşturmak için başlattığı projede başarıya ulaştı.

Kitapların Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'nden Bitlis'e yollanması sırasında bir konuşma yapan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal; ‘'Sağlıklı Yaşam Merkezi'miz Türkiye'de ilk ve tek olmak üzere Uşak'ta kuruldu. 1 Eylül Uşak'ın kurtuluşu itibariyle kurduk. Yaklaşık 2 aylık bir sürede biz 4 bin üzerinde müracaat ve binin üzerinde diyetisyen seansıyla biz 2 ayda büyük bir başarı gerçekleştirdik. Şimdi burada yapmış olduğumuz hizmetler nedir? Atapark çevresinde veya herhangi bir yerde spor yapmakla uğraşan, kilo vermeye çalışan vatandaşlarımıza tamamen yardım amaçlı bir kuruluş burası. 3 tane diyetisyenimizle 1 tane hemşiremizle ve 12 tane spor hocamızla beraber burada biz gelen vatandaşlarımıza diyetisyen hizmeti sunarak, sağlık kontrolünden hemşiremizle geçirerek, sağlıklı bir şekilde kilo vermesine ve sağlıklı bir şekilde yaşamasına yardımcı oluyoruz. Burada ayrıca oturma alanlarımız var, kitap okuma alanımız. Burada gelen vatandaşlarımız veya parka gelen vatandaşlarımız gelip kitap okumak için buraya oturuyorlar. Çayımız ücretsiz. Halkımıza duyuyoruz. Bunun haricinde burada bisikletlerimiz var. Onlar da ücretsiz. Gelenler kimlik karşılığında 1 saatliğine Atapark'ın çevresinde bisiklete binerek burada hem spor aktivitesini hem de eğlencesini sağlama durumunda. Diyetisyen hizmetinin 1 kitap karşılığında olması, sosyal ve kültürel olarak bizlere de getiri sağlıyor bize. Toplanan kitaplarla kütüphane oluşturmayı hedefliyoruz ve kütüphanesi olmayan okullarımıza illerimize kitap göndermek adına bu programı başlattık. Arkadaşlarımızın Başkanımız Nurullah Cahan'la karşılaşıp bu projelerini anlatması, Başkan beyimizin onları ziyaret etmesi sonucunda biz Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde bir ilköğretim okulumuza bu kitaplarımızdan göndereceğiz. Ben arkadaşlarımıza bu projeye katkı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Başkamızın da bu projeye ön ayak olup, bu projeyi bir an önce hayat geçirip Türkiye'ye bir ilk yaşatarak vatandaşımıza bu hizmeti sunmasından ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. Şeklinde konuştu. Daha sonra kitaplar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.