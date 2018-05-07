Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 11:55

Kitap okuyan öğrenciler Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Uşak’ın Eşme İlçesi Güllü Ortaokulu’nda öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek, okuma alışkanlığını geliştirmek için “Kitap Okuyorum, Geziyorum” projesi uygulanmaya başladı.

Kitap okuyan öğrenciler Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

07 Mayıs 2018 11:55


Proje için her sınıf seviyesine uygun kitaplıklar oluşturularak, öğrenciler aldıkları kitabı okuyup öğretmenlerine anlatarak teslim ettiler. 3 ay içerisinde 30 kitap okuyan 58 öğrenci, kahramanlık destanının yazıldığı topraklar olan Çanakkale’yi gezdiler. Gezi ücretlerinin hayırseverler aracılığıyla karşılanan gezide öğrenciler hiçbir ücret ödemediler.


Projeyle ilgili Güllü Ortaokulu Müdürü Hayri Ünal yaptığı açıklamada “Projemizle öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek istiyorduk. Öğrencilerimizin yüzde 90’ın projeye katılım sağlayarak 3 ay içerisinde 30 kitap okudular. Öğrencilerimizin kitap okumaya yoğun bir ilgi gösterdiğini gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Hayırseverlerimizin desteği ile onları Çanakkale’ye götürdük. Çanakkale gezisi öğrencilerimizi çok sevindirdi. Birçok öğrencimiz artık kitap okumaya devam ediyor. Biz de öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek için öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz. Kitap okumak, öğrencilerimizin okuma, okuduğunu anlama, düşünme ve yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlayarak, sınavlarda da başarısını artıracaktır. Kitap okuyan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Projemizle öğrencilerimize bu imkanı sunan öğretmenlerimize ve hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç