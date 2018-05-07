Kitap okuyan öğrenciler Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Proje için her sınıf seviyesine uygun kitaplıklar oluşturularak, öğrenciler aldıkları kitabı okuyup öğretmenlerine anlatarak teslim ettiler. 3 ay içerisinde 30 kitap okuyan 58 öğrenci, kahramanlık destanının yazıldığı topraklar olan Çanakkale’yi gezdiler. Gezi ücretlerinin hayırseverler aracılığıyla karşılanan gezide öğrenciler hiçbir ücret ödemediler.

Projeyle ilgili Güllü Ortaokulu Müdürü Hayri Ünal yaptığı açıklamada “Projemizle öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek istiyorduk. Öğrencilerimizin yüzde 90’ın projeye katılım sağlayarak 3 ay içerisinde 30 kitap okudular. Öğrencilerimizin kitap okumaya yoğun bir ilgi gösterdiğini gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Hayırseverlerimizin desteği ile onları Çanakkale’ye götürdük. Çanakkale gezisi öğrencilerimizi çok sevindirdi. Birçok öğrencimiz artık kitap okumaya devam ediyor. Biz de öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek için öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz. Kitap okumak, öğrencilerimizin okuma, okuduğunu anlama, düşünme ve yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlayarak, sınavlarda da başarısını artıracaktır. Kitap okuyan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Projemizle öğrencilerimize bu imkanı sunan öğretmenlerimize ve hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.