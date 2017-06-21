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21 Haziran 2017 10:18

Kızılay’ın duyurusuna kayıtsız kalmayıp 47. kez kan verdi

Uşak’ta 15 yıldır çiçekçilik yapan ve uzun beyaz saçlarından dolayı ’Beyaz Saçlı Adam’ diye anılan Cemal Ok, Kızılay’ın yaptığı kan verme çağrısına duyarsız kalmadı ve 47.

Kızılay’ın duyurusuna kayıtsız kalmayıp 47. kez kan verdi

21 Haziran 2017 10:18

kez kan verdi.


Yaklaşık 18 yaşından bu tarafa kan verdiğini söyleyen Cemal Ok bundan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Kızılay’ın Ramazan ve sıcak hava dolayısıyla kan storlarında azalma olduğunu duyurması üzerine harekete geçen Ok 47. kez kan verdi.


Ok konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ben Kızılay’a kan bağışında bayağı bir yol kat ettim. 46 sefer kan verdim, bir madalya ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildim. Bu madalyayı gururla taşıyorum saklıyorum. Çocuğuma, eşime, dostuma bir anı bırakmaya çalışıyorum. Haberlerde kana ihtiyaç olduğunu, kan rezervlerinin azaldığını duydum, buna bir katkı sağlamak için 47. kez kan verdim"



Kan verdikten sonra konuşan Ok kendini iyi hissettiği ve doktorlarında izin verdiği sürece kan vermeye devam edeceğini belirtti.


Kızılay Uşak Kan Bağışı Merkezi Ekip Başkanı Dr. Ahmet Çiftçi Uşak’ta şu an herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını ancak Türkiye genelinde Ramazan’ın da etkisiyle kan bağışlarında bir düşüş yaşandığını söyledi. Çalışmaları sıklaştırdıkların belirten Çiftçi iftardan sonra saat 24:00’ a kadar kan almaya devam ettiklerine değindi. Çiftçi Cemal Ok’a hassasiyetine ve kan bağışına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.




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