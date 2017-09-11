Küçük kızların dikkati büyük orman yangını önledi

Evlerinin balkonundan ormanlık alanda çıkan yangını fark eder etmez aile büyüklerine haber veren küçük kızlar 110 itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber vererek olası büyük bir yangını önledi.

Uşak’ın Sorkun köyü Alişanlar Mahallesi Ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına Uşak itfaiyesi ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 8 itfaiye aracı ve 7 arazöz ile yaklaşık 20 kişi ve köylüler çıkan yangına müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldılar.

Ormanlık alanda tamamen söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları sürdürülürken yapılan çalışmalar sonucu ne kadarlık alanın yandığı belirlenecek.

Yangının neden çıktığını belirlemek için yetkililer çalışma başlattı.