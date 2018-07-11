Mahsulü tarlada yanan çiftçi olayın araştırılmasını istiyor

Uşak’ta geçen hafta Kırka köyü sınırlarında bulunan tarlalarda sebebi henüz bilinmeyen çıkan yangında büyük alanda ekili olan ve henüz hasat edilmemiş şekilde buğdaylar heba oldu. Çıkan yangında 20 bin metrekare ekili tarlasının yok olduğunu söyleyen Çiftçi Halit Tümer yangının şüpheli olduğunu iddia ederken, araştırılması yönünde yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi oldu.

Aslen Kızılhisar köyünden olan Çiftçi Halit Tümer, Kırka köyünde bulunan ekili tarlasının sabaha karşı çıkan yangında kül olduğunu ve bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini söyledi. Tarlasının sigortalı olmadığını da belirten Tümer maddi kaybına üzüldüğü kadar yangın sonrası yetkililerin ilgisizliğine daha çok üzüldüğü belirterek şunları ifade etti; “04 Temmuz 2018 günü Kırka köyü muhtarının tarlasından başlayan yangın bizim tarlamıza da sıçradı ve bir yıllık emeğimiz kül oldu. Çıkan bu yangınla ilgili araştırma yapıldı mı? Yapıldıysa neden bize bilgi verilmedi? Sigortamız var mı diye soruyorlar, fakat sigortayı yatıracak paramız var mı diye soran yok. Her şeyi geçtim, geçmiş olsun diyen bir yetkili bile yok. Neticede bir yıllık emeğimiz rızkımız gitti. Yeniden tohum alacağız, bu zararımızın üstüne yeniden masrafa gireceğiz. Yaklaşık 12-13 bin TL maddi kaybım var. Dediğim gibi beni daha çok üzen yetkililerin ilgisizliği oldu. Yine de sesimizi duyan olursa bu yangının çıkış sebebinin araştırılmasını istiyorum” dedi.