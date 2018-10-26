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Makedonya Tetova Devlet Üniversitesi Akademisyenleri Uşak'ta

Makedonya Tetova Devlet Üniversitesi akademisyenleri Majlinda Nuhiu ve Suzana Ejupi Rektör Prof.

Dr. Ekrem Savaş'ı makamında ziyaret etti.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Erasmus programları kapsamında ileriye dönük işbirliklerinin arttırılması değerlendirildi.


Prof. Dr. Ekrem Savaş, Erasmus Personel Hareketliliği çerçevesinde üniversitemize gelen konuk akademisyenlerin Erasmus programları aracılığıyla gerçekleşen katılımlarından ve nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyarette, Rektör Danışmanı ve AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tarhan da hazır bulundu.

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