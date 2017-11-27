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27 Kasım 2017 13:36

Malkoçoğlu’nun ihtiyaçlarına Uşak Belediyesi yanıt verdi

Uşak Belediyesi, Malkoçoğlu İlk ve Ortaokullarında eğitim gören miniklerin okul bahçesindeki ve çevre yollardaki eksikliklerine el uzattı.

Malkoçoğlu’nun ihtiyaçlarına Uşak Belediyesi yanıt verdi

27 Kasım 2017 13:36


Depreme dayanıksız oluşu nedeniyle yıkılan eski binasından taşınan ve yeni okulun bahçesindeki sosyal alanlardaki yetersizliği nedeniyle destek talep eden Malkoçoğlu İlk ve Ortaokullarına Uşak Belediyesi destek oldu.


Eğitim ve öğretimin modern okullarda yapılması adına, Kent Park kapsamında taşınan okullarda da önemli destekleri hayata geçiren Uşak Belediyesi Malkoçoğlu’na taş desteği sağladı. Çevrede bulunan yolları ve kaldırımları da düzenleyen Uşak Belediyesi eğitim öğretim gören çocukların bank eksiğinİ de giderecek.


Yapılan çalışmaları incelemek üzere okula giden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, burada öğrenci ve idarecilerle sohbet etti.


Eğitimin önemine vurgu yapan Cahan, desteklere devam edileceğini ve yarınların gençlerine yönelik her türlü yatırımın önem arz ettiğine vurgu yaptı.


Başkan Cahan, “Müdürümüz rica etti ve okulumuzda taş döşeme işlemi gerçekleştirdik. Bir de şimdi okulumuza bank göndereceğiz ve kalan ihtiyaçlarınız da karşılanmış olacak. Eğitime büyük bir önem veriyoruz. Yarınlarımız işte bu eğitim yuvalarında inşa ediliyor.” diye konuştu.


Sağlanan destekler nedeniyle Uşak Malkoçoğlu İlkokulu Müdürü Özgür Baysal, Başkan Cahan’a teşekkür plaketi takdim etti.




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