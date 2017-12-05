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05 Aralık 2017 09:55

MB Uşak’ta iki oyuncu ile yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 5.

MB Uşak’ta iki oyuncu ile yollar ayrıldı

05 Aralık 2017 09:55

sezonunu geçiren Muratbey Uşak’ta istenileni veremeyen 2 oyuncu ile yollar ayrıldı.


Sezona iddialı başlayan ve ardından bir takım talihsizlikler yaşayan Muratbey Uşak’ta kötü gidişata dur demek için radikal tedbirler alınmaya başlanıldı. Sezonun hemen başında önemli 2 iki oyuncusu Solomon ve Miles’in sakatlığı ile şok yaşayan Uşak ekibi, oynanan 9 maçta 1 galibiyet alabildi. Bununla beraber zorunlu transfere yönelen kırmızı-siyahlılar, yine çıkış yakalayamadı. En son sahasında oynadığı Gaziantep Basketbol karşılaşmasını da kaybeden Muratbey Uşak’ta kulüp yönetimi ve teknik heyet durumu masaya yatırdı. Takımda performansından memnun olunmayan Damir Markota ve Mutlu Demir ile yollar ayrıldı.


Sezon başından bu yana sakatlıkları süren Solomon ve Miles’ın ise bu hafta yeniden parkeye çıkacağı öğrenilirken, kulübün kısa vadede hedef; ilk yarı bitimine kadar en az 3 galibiyet üzerine kuruldu. MB Uşak, bu hafta sonu deplasmanda Galatasaray Odebank’a konuk olacak.




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