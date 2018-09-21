Mega projede 57 bin ağaç toprakla buluşacak

Uşak'ın mega projesi Kent Park yeşillenmeye başladı. “Kentpark'ta sizin de dikili bir ağacınız olsun” sloganıyla başlayan etkinlikte Başkan Cahan tüm Uşak Halkını Kent Park alanına ağaç dikmeye davet etti.

Uşak, 2014 yılında hayal olarak görülen ancak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın girişimleriyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayat bulan Kent Park Projesi'ne kavuşuyor. Kamulaştırma, yıkım ve taşınma işlemleri gerçekleştirilen dev meydan şimdi yeşil bir hazineye dönüşüyor.

Tarihin ve doğanın Uşak halkına sunulacağı, şehrin yeni oksijen kaynağı Kent Park için geri sayım başladı. 110 bin metrekarelik alanda Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın katılımıyla ağaç dikim töreni gerçekleştirildi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın, belediye başkan yardımcılarının, daire müdürlerinin ve AK Parti Belediye Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende farklı türlerden ağaçlar toprakla buluşturuldu. Dikilen ilk ağacın can suyunuysa Başkan Nurullah Cahan bizzat verdi.

Törende vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Nurullah Cahan, alanda ağaçların hazır bulunduğunu kaydederek vatandaşları ücretsiz olarak bu ağaçları dikmeye davet etti.

Yeni meydanın Uşaklıların paydaşlığında yükselmesini ve toplumsal bir bağa dönüşmesini istediklerini dile getiren Cahan, “Bu alanda daha önce kendi ömrünü tamamlayan binalar vardı. Bu binaları başka alanlara taşıdık. Artık daha modern yerlerde hizmet veriliyor. Ve burada ortaya çıkan alanın tamamını yeşil alan ve meydan haline getiriyoruz. Bugün ilk ağaçlarımız dikildi. Bütün hemşehrilerimizin Uşak kent meydanında, Kent Park'ta dikili bir ağacı olsun istiyoruz. Ağaçlarımız hazır. Kimsenin ağaç getirmesine ve ücret ödemesine gerek yok.” dedi. Kent Park'ın mimarı Başkan Nurullah Cahan, 57 bin bitkinin Kent Park alanında toprakla buluşturulacağını aktardı.

Yaklaşık iki ay önce peyzaj çalışmalarına başlanan Kent Park'ta, bir ay sonra yemyeşil, çocukların içerisinde koştuğu, Türkiye'ye örnek bir şelalesinin olduğu, tartan pistin ve oyun gruplarının yer aldığı bir meydanı halkın hizmetine açacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan, on yaşına kadar yetişmiş ağaçların toprakla buluşturulduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“Yeşil Uşak için en büyük hizmet burası. Mevcut bitki örtüsü zaten korunmuştu. Şimdiyse bu ağaçların yanı sıra, hazır, yetişmiş ağaçlarımızın dikimlerini de gerçekleştiriyoruz ve bu sayede yıllarca beklememiz gerekmeyecek. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Burada emeği geçen Belediye Meclisi üyelerimize, buradaki belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmanın bir sonucu.” dedi.

Proje yapım sürecinde zorluklarla karşılaşıldığını, bürokratik engellerin olduğunu ama yine de başarıldığını kaydederek birlikteliğin ve inancın önemine işaret etti.

Bugün başlayan ağaç dikim etkinliği çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla devam edecek. Vatandaşların da istedikleri zaman gidip ağaçlarını dikebilecekleri şekilde Kent Park ziyaretçilerini bekliyor.