Metin Külünk, “15 Temmuz’u iyi anlamak zorundayız”

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, yılbaşı akşamı İstanbul’da yaşanan terör saldırısının hedefinin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Bu saldırıda kullanılan terör örgütüne lojistik desteği FETÖ verdi” dedi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YENTÜV) Uşak Şubesi tarafından “15 Temmuz ve Yeni Türkiye” isimli konferans düzenlendi. Konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’de konuşmacı olarak katıldı. Uşak Belediyesine ziyarette de bulunan Milletvekili Metin Külünk, Belediye Başkanı Nurullah Cahan’la yapılan ve yapılacak olan projeler konusunda istişarelerde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasında yaşananların anlatıldığı konferansa Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Başkanı Arif Altunbaş, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Kumaş ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin sadece terör örgütleriyle mücadele etmediğini, uluslararası güçlere karşı da mücadele verdiğini savunan Külünk, "Türkiye’de yaşananlar sadece terör değil savaştır. Uluslararası güçler Türkiye ve Rusya’ya savaş açtı. Bu saldırı yılbaşı kutlayanlara değil hepimize yapıldı, Türkiye’ye yapıldı. Günlerce sosyal psikoloji oluşturulmaya çalışıldı, sürekli yılbaşı kutlama - kutlamama diye. O saldırı ile laik-antilaik, dindar-dindar olmayan hatları kırmak istediler, bu toplumun 15 Temmuz’daki birlikte oluşunu, ayağa kalkışını kırmak istediler. O saldırı doğrudan Türkiye’nin bütünlüğüne birliğine yapılmış saldırıdır, bu saldırıda kullanılan terör örgütüne lojistik desteği FETÖ verdi. Türkiye’de bundan sonra yaşanması muhtemel tüm saldırılarda FETÖ’nün parmağı olduğu bilinmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ’ye karşı yürüttüğü mücadelenin önemine değinen Külünk, "15 Temmuz’u iyi anlamak zorundayız. FETÖ, 65 yıldır bu ülkede faaliyet gösteriyor. Güvenlik ve yargı bürokrasisindeki etkinliğini biliyoruz.17-25 Aralık sürecinden sonra hükümetimiz güvenlik ve yargı bürokrasisinde dönüşüm yapılmasaydı 15 Temmuz anahtar teslimiydi." ifadelerini kullandı.

FETÖ/PDY ile mücadelede Uşak’ın çok önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Külünk, "FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik Türkiye’de ilk ve en büyük operasyon Uşak’ta yapılmıştır. Herkesin kenarda sus pus beklediği süreçte Uşak’taki yargı ve güvenlik bürokrasisini temsil edenler FETÖ’ye savaş açtı. Bu örgüt para merkezli bir yapı. Bu nedenle örgütün finans kaynaklarına darbe vurulması çok önemlidir. Bakın FETÖ’de kainat imamı dedikleri soytarıya en yakın isimlerden birisi Uşaklı’dır. Paranın kullanımı ile Uşaklı bir iş adamına yetki verilmesi rastlantı değil" diye konuştu.

15 Temmuz Gecesi yaşananları unutmanın mümkün olmadığını belirten Başkan Nurullah Cahan ise, “Milletimiz 15 Temmuz gecesi demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Yalnız bu süreç henüz tam anlamıyla bitmiş değildir. Millet olarak devletimize karşı yapılan her saldırıdan sonra daha da kenetlenmeli ve hainlere fırsat vermemeliyiz” dedi. Başkan Cahan, “Sayın Vekilimiz Metin Külünk’e şehrimize yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” diyerek sözlerine son verdi.