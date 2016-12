Minik Medine, ’Melek’ olacağı günü bekliyor

Uşak’ta yaşayan üç buçuk yaşındaki Medine Su Çalışkan on aydır beynindeki tümör ile savaşıyor. Bütün doktorların ümidi kestiği Medine şu an evinde ve ölümü bekliyor.

Baş ağrısı şikayetiyle 2016 yılının Şubat ayında Uşak Devlet Hastanesine götürülen Medine’ye burada çekilen tomografi ile ilk teşhis konuldu. Baba Turgay Çalışkan yaşanan süreçle ilgili olarak şunları söyledi.

"Ben ekmek fırınında çalışmaktaydım, gece işteyken baş ağrısı şikayetiyle kızımı Uşak Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine götürüyorlar. Acil doktorları baş ağrısını şüpheli görünce yeni Devlet Hastanesine sevk ediyor. Sevk edilen yerde beyin tomografisi çekiliyor. Çocuk sabaha kadar gözetim altında tutuluyor. Mesai başladığında beyin cerrahi bakıyor, beyninde tümör olduğunu tespit edilince aynı gün İzmir Ege Üniversitesine sevk edilerek ameliyata alındı. Ameliyat olduktan sonra Ege Üniversitesi Beyin Cerrahi servisinde 25 gün yattı. Oradan taburcu oldu, Uşak’a geldik. Her ay düzenli olarak kontrollerine gittik ve patoloji sonucu kötü çıktı, yani kötünün en kötüsü çıktı. Ege Üniversitesi bu sonuçlardan sonra yapabilecek hiçbir şey yok dedi. Çocuk olduğu için onkoloji ve ışın kabul edilmedi. Sonra Uşak Devlet Hastanesindeki doktorlarımız takibine başladı ve belirli bir süreden sonra Afyon Kocatepe’ ye sevk edildi. Oradaki doktorumuz ameliyat etti ve oradaki sonuç da kötü çıktı ve şu an durumu kötü. En son bir hafta öncesi Uşak Devlet Hastanesindeki beyin cerrahı doktorlarımız çocuğun beyinin dörtte üçlük bir bölümünün öldüğünü söyledi. Şu an felç ve yatalak."

Çocuğu hastalanmadan önce eşinden ayrıldığını söyleyen Çalışkan, Medine’nin hastalanmasından sonra çalışamadı. Bu süreçte çok sıkıntılar çektiğini belirten Çalışkan, "Hasta çocuğuma hem annelik hem babalık hem bakması hem tedavisi zor, yanından ayrılamadım. Devletimizden halkımızdan yardım talep ediyorum" dedi.

Tıbbın tüm imkanlarına rağmen tedavi imkanı kalmayan minik Medine, çaresizlik içinde kalan baba Turgay Çalışkan’ın kucağında melek olacağı günü bekliyor.