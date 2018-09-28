Muharrem ayı Uşak Üniversitesi'nde aşure dağıtımıyla bereketlendi

Dr. Ekrem Savaş, Muharrem Ayı dolayısıyla, Bir Eylül Kampüsü'nde devam eden oryantasyon programı kapsamında öğrenciler ile akademik ve idari personele aşure ikramında bulundu.

Prof. Dr. Savaş, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, bu özel gün vesilesiyle yapılan ibadetlerin ve ikramların Allah katında makbul olmasını, birlik ve beraberliğimizin devamını diledi. Öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sizleri geleceğe hazırlamak için akademik ve idari kadrolarımızla var gücümüzle, Yeni Türkiye'nin yenilikçi bir üniversite modelini ortaya koymak adına gayret ve çalışmalarımız devam ettirmekteyiz. Tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. ‘Aklın ve Bilimin Işığında Yeni Nesil Üniversite' sloganımızı sizlerle birlikte başaracağız. Bu yolda hep birlikte başarıya ulaşmayı sağlayacak düşünce, öneri ve fikirlerinizi paylaşmanızı diliyorum. Bu yolda hep el ele olmayı ümit ediyorum. Sizlere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, mutluluk ve başarı dilerim.” dedi.

Aşure ikramının ardından Prof. Dr. Savaş, öğrenci topluluklarının açmış olduğu stantları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.