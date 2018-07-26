Muhtarların gözünden gelişen Uşak değerlendirildi

Muhtarlar bu kez programa aileleriyle katıldı. Sıcak sohbetlerin yapıldığı organizasyonda ata sporu ciritseverlere müjde verildi.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan ile Merkez köy muhtarlarının ve ailelerinin bir araya geldiği Atapark Çayzade’deki kahvaltı programında geride bıraktığımız 24 Haziran seçimlerine dair değerlendirmeler yapıldı. Başkan Cahan, seçimlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakına destek veren köy halkına muhtarlar aracılığıyla selamlarını yollayıp teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan muhtarlarla yaptığı toplantıda şehirde yapılan hizmetlere yönelik bilgilendirmeler yaparak, el ele gönül birlikteliğinde nice projelerde birlikte çalışmak istediklerini vurguladı.

Başkan Cahan genel seçimlere yönelik yaptığı değerlendirmede yerel yönetimlerin muhtarlarla güçlü olduğunu belirtti. Cahan “Her daim birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda güçlüyüz. Bu şehirde hep beraber çalışıyoruz. Hemşerilerimize kaliteli, erişilebilir ve yerinde hizmet sizin ve bizim görevimiz. 24 Hazirandaki merkez olarak çıkan oy oranı hepimizin başarısıdır. Bu başarı bizlere, şehrimize ve insanlarımıza yenilik olarak dönüyor. Uşak olarak hep beraber bir fark oluşturuyoruz. Bizler ilkler şehriyiz. Yaptığımız hizmetler şehrimizin çehresini değiştirdi. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Uşak’ta devam eden çalışmalara değinen Cahan, cirit sporuna yaptıkları yatırımın da boşa gitmediğini belirterek sportif alanda büyük başarılara imza atılan ciritle ilgili bir müjdeyi paylaştı. ”Türkiye Cirit Şampiyonası finalleri bu sene Ekim ayında Uşak’ta yapılacak”.

Program hakkında değerlendirmede bulunan, Karabeyli Köyünün 20 yıldır muhtarlığını yapan Hasan Alabaş “24 Haziranda yakalanan bu başarının sebebi Başkanımız Nurullah Bey’dir. Sadece kendi köyümüz olarak söylemiyorum merkezimizin her köyü belediyemizden hizmet almıştır. Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan neyse Uşak için de Nurullah Cahan odur. Başkanımız zamanında Uşak’ımızın kaderi ve çehresi değişti. İnsanımız Türkiye’nin değişik şehirlerini gezdikçe Uşak’ın ne kadar gelişmiş olduğunu görüyor” dedi.

Muhtarların bizzat talep ve önerilerini dinleyen Başkan Cahan, organizasyon sonunda tüm misafirlerle günün fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.