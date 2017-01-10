Muratbey Uşak 30 saattir yollarda

FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için, hava şartları nedeniyle Almanya’ya uçamayan Muratbey Uşak takımı geceyi yollarda geçirdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi C grubunda Almanya temsilcisi Ewe Baskets ile olan müsabaka için dün sabah Uşak’tan karayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na hareket eden Muratbey Uşak, hava şartları nedeniyle iptal edilen uçuş seferleri yüzünden tekrar kara yoluyla İstanbul’a hareket etti. Sabah saatlerinde otobüs ile İstanbul’a ulaşan takım 1-2 saat dinlenmenin ardından Almanya’ya uçabilmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’na geçerek uçak seferi aramaya başladı.

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu sabah İstanbul’da uçuşların yeniden başlamasıyla 09:30’da maçın oynanacağı Bremen şehrine en yakın Hannover Havalimanı’na uçuş olacağı yönünde bilgi verildi. Yaklaşık 30 saattir yollarda olan takım, FIBA yetkililerine bu akşam oynanması gereken maç için erteleme talebinde bulundu. FIBA tarafından resmi bir dönüş yapılmaz ise Muratbey Uşak bu akşam TSİ 21.00’de karşılaşmaya çıkacak.