Muratbey Uşak ligden çekildi

Lig seviyesinde sonlandırma kararı aldı.

Geçen sezon 5 yıl mücadele ettiği süper ligden düşen Muratbey Uşak’ın, yeni sezonda TBL 1. Lig’den yeniden süper lige çıkma mücadelesi vermesi beklenirken, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’ne katılmama ve A takımı faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde sonlandırma kararı alındığı duyuruldu.

Uşak Sportif Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün yönetim kurulu toplantısı neticesinde 2018-2019 sezonunda mücadele edeceğimiz Türkiye Basketbol Ligi’ne katılmama ve A takımı faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde sonlandırma kararı almış bulunmaktayız.

Bu seviyelerde mücadele etmek ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç gerektirmektedir. Ülkemizin bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele eden takımların sürekliliğinin olamayacağı kanısındayız. Aksi bir davranış sadece o seneyi kurtarmaya yönelik olacağı gibi finansal açıdan da kulüpleri kaosa sürüklemektedir. Nitekim liglerimiz bunun örnekleriyle doludur.

Son yıllarda sürdürdüğümüz nitelikli altyapı çalışmalarını daha da geliştirmek hedefindeyiz. Bu sebeple mali kaynaklarımızın tümünü gelecekte güçlü ve kalıcı olabilmek için ve sürdürülebilir bir yapı kurmak amacıyla harcayarak kısa zamanda kendi gençlerimizden oluşan bir takımla yeniden bu düzeyde basketbolu Uşak halkına seyrettirmek üzere yola çıkıyoruz.”