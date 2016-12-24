Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 13:39

Muratbey Uşak’a kötü haber

Muratbey Uşak’a kötü haber

24 Aralık 2016 13:39

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Muratbey Uşak’ın önemli oyuncusu Evaldas Kairys 2 ay parkeden uzak kalacak.
Ligde ve Avrupa’da yaşanan sakatlıklar ve transferlerin istenilen düzeyde olmamasından dolayı zor günler yaşayan Muratbey Uşak’a bir kötü haberde önemli oyuncusu Kairys’den geldi. Sezon başında ilk olarak Fenerbahçe maçında sakatlanarak bir buçuk ay forma giyemeyen oyuncu yeniden sakatlandı. Kulüp yetkilileri Kairys’in yaklaşık 2 ay parkeden uzak kalacağını belirtti.
Öte yandan hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Ventspils’e mağlup olan Muratbey Uşak Pazar günü evinde TOFAŞ’ı konuk edecek. Ligde oynadığı son iki maçını kazan Uşak ekibi TOFAŞ’ı yenerek seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Karşılaşma Şehit Ömer Halisdemir spor salonunda saat 16:00’dabaşlayacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç