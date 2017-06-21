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21 Haziran 2017 10:50

Muratbey Uşak’ın yeni sezon kaptanı belli oldu

Muratbey Uşak, uzun yıllar Türk Telekom ve son olarak Büyükçekmece Basketbol forması giyen Mutlu Akpınar ile anlaştı.

Muratbey Uşak’ın yeni sezon kaptanı belli oldu

21 Haziran 2017 10:50


Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Uşak, deneyimli oyuncu Mutlu Akpınar’ı kadrosuna kattı. Basketbol Süper Ligi’nde 400 maç barajını geçen 34 yaşında ve 2 metre boyundaki uzun forvet oyuncusu takımda bu sezon kaptan olarak görev alacak.


Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın makam odasında gerçekleştirilen imza töreninde tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Törene Başkan Nurullah Cahan’ın yanı sıra UTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çümen, Başantrenör Ozan Bulkaz ve Muratbey Uşak Genel Menejeri Fatihhan Erdoğan katıldı.


Burada açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kaliteli bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Cahan, "Takımımızın yeni kadrosu başarının sinyallerini veriyor. İnanmışlığın, azmin ve bilginin birleşimiyle ortaya çıkan takımımızla İnşallah sezonu en iyi noktada tamamlayacağız. Oluşturulan kadromuzdaki birbirinden değerli oyuncularımızla basketbolda bambaşka bir seyir keyfi yaşatacağız" dedi.




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