Neva Musiki Derneği Isparta'da gönüllere dokundu

Daha önce Uşak'ta konuk edilen Isparta ekibi bu kez Uşak Neva Musiki Derneği'ni ağırladı. Eşsiz eserlere yer verilen ‘Türk Sanat Musikisi Konseri' izleyenlerden tam not aldı.

Uşak Neva Musiki Derneği, Isparta Musiki Derneği'nin konuğu oldu. Uşak Belediyesi'nin sağladığı ulaşım imkanıyla güller yöresine giden aşıklar diyarının koro ekibi, unutulmaz bir performansla geceye Uşak damgası vurdu.

Murat Şahintürk şefliğindeki 24 kişilik bir ekiple Isparta'da, Isparta Musiki Derneği ile birlikte sahne alan Neva Musiki Derneği üyeleri, programın ilk bölümünde Zeki Müren şarkıları söyledi. İkinci bölümde ise Isparta ekibi tarafından Avni Anıl şarkılarına ses verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik büyük bir beğeni kazandı.

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Isparta Musiki Derneği'ni kardeş dernek olarak gördüklerini kaydeden koro şefi Murat Şahintürk sanatın değerine işaret etti.

Sanatın, insan ruhunu huzurla buluşturduğunu dile getiren Koro Şefi Şahintürk, “Konserimize büyük katkılarda bulunan, her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Uşak Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan'a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Görgülü'ye, Türk Musiki Federasyonu'ndan konserimize katılan yönetim kurulu üyelerine ve bizi Isparta'da ağırlayan kardeş koromuz Isparta Musiki Derneğine, konserimize katılan dostlarıma, öğrencilerime ve Isparta halkına gönül dolusu teşekkür ve sevgilerimizi sunuyoruz.” dedi.

Bir sonraki konserin 12 Aralık Çarşamba günü yine Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla düzenleneceğini dile getiren Şahintürk, bu etkinlikte Türk Musiki Federasyonu(TÜMFED) üyelerinin de şehre geleceğini ve belediye tarafından misafir edileceğini paylaştı. Murat Şahintürk, konuklar arasında TÜMFED Başkanı ve bu yıl TRT'den emekli olan Kanun Sanatçısı Tahir Aydoğdu'nun da olacağını kaydetti.

Uşak Neva Musiki Derneği Başkanı Uğur Yıldırım ise, “Aşıklar diyarı Uşak'tan, Isparta güllerine selam getirdik. Uşak Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'ın selam ve sevgilerini ilettik. Konserde emeği geçen ve katılarak bu güzel geceye ortak olan herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Ekim ayı içerisinde düzenlenen bir etkinlikte, Ankara 'da bulunan Türk Musiki Federasyonu üyesi Uşak Neva Musiki Derneği tarafından “Sonbahar Esintileri Konseri” düzenlenmiş ve Isparta Musiki Derneği kentte konuk edilmişti. Şehrin gezdirildiği dernek üyelerinin yeme, içme ve konaklama ihtiyaçları ise Uşak Belediyesi tarafından karşılanmıştı.