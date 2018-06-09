Ödev evinden öğrencilere karne hediyesi; Nutuk

Atatürkçü Düşünce Derneği Uşak Şubesi bünyesinde kurulan, başarılı ve dar gelirli öğrencilere karşılıksız destek veren Ödev Evi karne hediyesi olarak yüzlerce öğrenciye Nutuk ve Atatürk tişörtü hediye etti.

ADD Uşak Şube Başkanı Dr. Arif Güvenir program sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Dernek yönetimi olarak öğrencilerin her zaman yanındayız. Eğitim öğretim dönemi süresince çocuklarımızla burada dersler yaptık. Her zaman olduğu gibi ders yılı başında kırtasiye yarıyılda battaniye Ramazanda kumanya ve iftarlarla beraber olduk. Şimdi de yıl sonu karne hediyesi olarak öğrencilerimize Nutuk kitabı, Atatürk baskılı tişört ve dondurma hediye ederek sezonu tamamladık. Öğrenci kardeşlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.