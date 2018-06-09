Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 11:50

Ödev evinden öğrencilere karne hediyesi; Nutuk

Uşak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) geleneksel hale getirdikleri karne günü buluşmasında öğrencilere Nutuk ve Atatürk tişörtü armağan etti.

Ödev evinden öğrencilere karne hediyesi; Nutuk

09 Haziran 2018 11:50


Atatürkçü Düşünce Derneği Uşak Şubesi bünyesinde kurulan, başarılı ve dar gelirli öğrencilere karşılıksız destek veren Ödev Evi karne hediyesi olarak yüzlerce öğrenciye Nutuk ve Atatürk tişörtü hediye etti.


ADD Uşak Şube Başkanı Dr. Arif Güvenir program sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Dernek yönetimi olarak öğrencilerin her zaman yanındayız. Eğitim öğretim dönemi süresince çocuklarımızla burada dersler yaptık. Her zaman olduğu gibi ders yılı başında kırtasiye yarıyılda battaniye Ramazanda kumanya ve iftarlarla beraber olduk. Şimdi de yıl sonu karne hediyesi olarak öğrencilerimize Nutuk kitabı, Atatürk baskılı tişört ve dondurma hediye ederek sezonu tamamladık. Öğrenci kardeşlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç