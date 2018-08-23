Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 12:12

Otomobil gölete uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir otomobilin gölete uçması sonucu 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Otomobil gölete uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

23 Ağustos 2018 12:12

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre; Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Kasabası’nda bulunan Kızılcasöğüt göleti mesire alanına pikniğe gelen bir aile, yokuş yukarı araçları ile gittikleri sırada bilinmeyen bir nedenle aracın geri kaçması sonucu otomobil, içindeki 4 kişiyle birlikte gölete uçtu. Çevredeki diğer piknik yapan kişiler durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.


Araçta bulunan 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç