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30 Nisan 2018 15:45

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak merkezde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

30 Nisan 2018 15:45

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Uşak merkez İslice Mahallesi Değergeç Sokak ile 1. Dere Sokak birleşiminde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. 48 YS 552 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer Karatay 1. Dere Sokak üzerinde seyir halindeyken, Değergeç Sokak’tan çıkan M.T.’nin kullandığı 64 AAE 042 plakalı otomobille çarpıştı. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ömer Karatay olay yerinde hayatını kaybetti.


Otomobil ise bir iş yerine daldı. Kazada hafif yaralanan araç sürücü M.T. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İş yerinde de maddi hasar meydana geldi.


Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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