Pakistan'ın üç büyük üniversite ile ikili işbirliği imzalandı

Dr. Ekrem Savaş, 10-15 Kasım tarihlerinde Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyarette, üç büyük üniversite ile ikili işbirliği ve Mevlana Değişim Programı anlaşması imzaladığını açıkladı.

Rektör Savaş Pakistan ziyaretinde, İslamabad şehrinde bulunan International Islamic Üniversitesi'nde gerçekleştirilen imza törenine katılarak, Rektör Prof. Dr. Ahmed YousifAhmed Al Draiweesh ile üniversiteler arası akademik işbirliği, öğrenci ve akademik personel değişimine olanak sağlayan ikili işbirliği anlaşması protokolünü imzaladı.

İslamabad şehrindeki temaslarının ardından, Lahore şehrinde açılış konuşması yapmak üzere davetli olduğu ‘2018 Uluslararası Matematik ve Matematik Uygulamaları' konferansına katılan Prof. Dr. Savaş, Lahore şehrinde bulunan Government College Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan Amir Shahile ile bir araya gelerek Mevlana Değişim Programı anlaşması imzaladı. Konferansın ardından Sargodha şehrine geçerek, Sargodha Üniversitesi Rektörü Dr. Ishtiaq Ahmad ile Üniversiteler arası ikili işbirliği anlaşmasını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Savaş, “Pakistan'ın önde gelen üniversiteleri ile gerçekleştirilecek olan işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Yapılan bu anlaşmalar neticesinde üniversitemiz ile International Islamic Üniversitesi, Sargodha Üniversitesi ve Government College Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği sağlanabilecektir. Yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yapılan bu tür işbirlikleri önem arz etmektedir.” dedi.