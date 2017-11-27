“Pardon, Çok Tuhaf Soruşturma” oyunu Uşak’ta sahnelendi

İki perdelik ve yaklaşık 2 saatlik oyun izleyenlere keyif dolu bir seyir yaşattı.

Tiyatroya kentte yeni bir nefes getiren, sahne performansıyla oyunlardan tam not alan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Yanlışlıkla hapse düşen ve suçsuz olmasına rağmen altı yıl içeride yatan üç arkadaşın başından geçen hikâyeyi konu alan komedi dalındaki 2 perdelik oyun seyirciyle buluştu.

Toplamda 13 oyuncu ve 20 kişilik bir hazırlık ekibinin sahneye taşıdığı, 3 buçuk aylık çalışmanın eseri olan oyun büyük beğeni topladı.

Tiyatro oyununu Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ve yüzlerce vatandaş izledi.

Oyunun ardından açıklama yapan Cahan, şehir Tiyatrosu’nun kurulduğu günden bu yana önemli başarılar ortaya koyduğunu dile getirdi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Bir buçuk yıl oldu. Şehir Tiyatromuzu kurduk. Murat Çubukçu kardeşimiz o günden bu güne mesai tanımadan tiyatro sever kardeşlerimizle birlikte Şehir Tiyatromuzu çok güzel bir noktaya getirdi. Şehrimizde sanata yeni bir yüz oldular.” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na bağlı 9-15 yaş grubunda eğitim gören 22 çocuk tarafından sahneye taşınan Anadolu’nun Zaferi oyununa işaret eden Başkan Cahan her yaştan tiyatro severin Şehir Tiyatrosuyla bir araya geldiğini ve her oyunda bir kez daha başarısını ortaya koyduğunu söyledi.

Profesyonelliğin yapılan her çalışmada arttığı değerlendirmesinde bulunan Cahan sanatın her zaman yanında olduklarını ve kendilerinden istenenleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tiyatro ekininin geçtiğimiz hafta Bozuyük’te sahne aldığını paylaşan Başkan Cahan, “Bu oyunu gelecek ay içerisinde İzmir’de de sergileyecekler. Onlar artık şehrimizin ismini taşıyacak birer bayraktar. Sanat alanında örnek bir il haline gelen Uşak, her yaştan tiyatrocuyu ve tiyatronun her türünü kentte ağırlamaya devam edecek. Ben tiyatro ekibimize ve özellikle salonu hiçbir zaman boş bırakmayan, desteklerini esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor, yeni oyunlarda görüşmeyi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Cahan, bu yıl ilki gerçekleştirilen Tiyatro Festivali’nin 2018’de Uluslararası olarak yineleneceğinin müjdesini verdi.

Uşak Şehir Tiyatrosu, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın daveti ile önümüzdeki ay içerisinde “Pardon, çok tuhaf soruşturma” oyunuyla İzmir’de olacak. Öte yandan yakın bir zamanda Uşak Halkının karşısına Kasaba’nın Alileri oyunuyla çıkacak.