Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 13:40

“Pardon, Çok Tuhaf Soruşturma” oyunu Uşak’ta sahnelendi

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Pardon, çok tuhaf soruşturma” oyunuyla iki gün boyunca tiyatro severlerin karşısına çıktı.

“Pardon, Çok Tuhaf Soruşturma” oyunu Uşak’ta sahnelendi

27 Kasım 2017 13:40

İki perdelik ve yaklaşık 2 saatlik oyun izleyenlere keyif dolu bir seyir yaşattı.


Tiyatroya kentte yeni bir nefes getiren, sahne performansıyla oyunlardan tam not alan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Yanlışlıkla hapse düşen ve suçsuz olmasına rağmen altı yıl içeride yatan üç arkadaşın başından geçen hikâyeyi konu alan komedi dalındaki 2 perdelik oyun seyirciyle buluştu.


Toplamda 13 oyuncu ve 20 kişilik bir hazırlık ekibinin sahneye taşıdığı, 3 buçuk aylık çalışmanın eseri olan oyun büyük beğeni topladı.


Tiyatro oyununu Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ve yüzlerce vatandaş izledi.


Oyunun ardından açıklama yapan Cahan, şehir Tiyatrosu’nun kurulduğu günden bu yana önemli başarılar ortaya koyduğunu dile getirdi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Bir buçuk yıl oldu. Şehir Tiyatromuzu kurduk. Murat Çubukçu kardeşimiz o günden bu güne mesai tanımadan tiyatro sever kardeşlerimizle birlikte Şehir Tiyatromuzu çok güzel bir noktaya getirdi. Şehrimizde sanata yeni bir yüz oldular.” dedi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na bağlı 9-15 yaş grubunda eğitim gören 22 çocuk tarafından sahneye taşınan Anadolu’nun Zaferi oyununa işaret eden Başkan Cahan her yaştan tiyatro severin Şehir Tiyatrosuyla bir araya geldiğini ve her oyunda bir kez daha başarısını ortaya koyduğunu söyledi.


Profesyonelliğin yapılan her çalışmada arttığı değerlendirmesinde bulunan Cahan sanatın her zaman yanında olduklarını ve kendilerinden istenenleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.


Tiyatro ekininin geçtiğimiz hafta Bozuyük’te sahne aldığını paylaşan Başkan Cahan, “Bu oyunu gelecek ay içerisinde İzmir’de de sergileyecekler. Onlar artık şehrimizin ismini taşıyacak birer bayraktar. Sanat alanında örnek bir il haline gelen Uşak, her yaştan tiyatrocuyu ve tiyatronun her türünü kentte ağırlamaya devam edecek. Ben tiyatro ekibimize ve özellikle salonu hiçbir zaman boş bırakmayan, desteklerini esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor, yeni oyunlarda görüşmeyi diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Başkan Cahan, bu yıl ilki gerçekleştirilen Tiyatro Festivali’nin 2018’de Uluslararası olarak yineleneceğinin müjdesini verdi.


Uşak Şehir Tiyatrosu, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın daveti ile önümüzdeki ay içerisinde “Pardon, çok tuhaf soruşturma” oyunuyla İzmir’de olacak. Öte yandan yakın bir zamanda Uşak Halkının karşısına Kasaba’nın Alileri oyunuyla çıkacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
10
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Sisli
    11°C
  • Perşembe
    Sisli
    11°C
  • Cuma
    Sisli
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç