Pervin Mıdık: “Genç görünmek için yaşlanmayı beklemeyin”

Uzman Pervin Mıdık en çok ‘benim cildimde çok problem yok ki ne diye cilt bakımı uygulatayım ya da ev devam ürünleri kullanayım' gibi sözleriyle karşılaştığını ifade ederken, özellikle kadınlarda 30 yaşından sonra cildin kolojen dokusunun düşmeye başladığını belirtti. Mıdık konuyla ilgili açıklamasının devamında şunları belirtti; “30 yaşından sonra cildin kolojen dokusunun düşmeye başlar. Hücre yenilenmesi yavaşlamaya başlar ve bunun yanında alkol, sigara, uykusuzluk, yağlı yiyecekler, az su tüketimi ve güneş ışınları da devreye girince cilt sorunlarımız oluşmaya başlar. Kırışıklık, yağlanma, acne, leke, gözenek problemleri vb. birçok sorun oluşur. Eski sıkılıkta olmadığı için yüz ovalimiz bozulabilir ve daha yorgun görünebiliriz. Renk eşitsizlikleri oluşur. Türkiye'de her 10 kişiden 8'inde leke problemleri ile karşılaşıyoruz. Cilde iyi bir nem sunamamakla başlıyor aslında sorunlar. Cilt bakımı yaptıran kişilerin cilt sağlığı daha kuvvetli olur. Ev devam ürünleri ile desteklemek dış etkenlere karşı cildi daha kuvvetlendirir. Cilt tedavileri ise cildin yapılanmasını hücre yenilenmesini destekler. Böylece siz daha sağlıklı bir cilt ile 10 yaş bile cilt yaşınız genç kalarak yaşlanırsınız. Unutmayın en değerli giysimiz önce cildimiz.” Dedi.