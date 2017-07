Poligon açılışında 15 Temmuz şehitleri adına turnuva düzenlendi

Demokrasi Şehitler Trap Turnuvasını düzenledi. Açılışa Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı.

Açılış Konuşmasını yapan Uşak Merkez Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Halil Özdemir, "Bugün açılışını yaptığımız Trap-Skeet atış poligonumuzda düzenlediğimiz 1. Demokrasi Şehitleri Trap Atış turnuvasına hoş geldiniz. 1928 yılında kurulmuş uzunca bir tarihi olan Uşak Avcılar Kulübü 89 yıldır aralıksız faaliyetini sürdürmektedir. 90’lı yıllarda tüzük değişikliği ile Uşak Merkez Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Spor Kulübü olmuş, avcılık faaliyetlerine ilaveten artık günümüzde geçerli bir spor branşı olan atılıcılık dalında da faaliyet göstermek için yola çıkmıştır. Bu amaçla şu anda bulunduğumuz arazinin alımı yapılmış poligon inşası tamamlanmıştır. Bu eser tümüyle kulübümüzün gelirleriyle yapılmıştır. Bu eserin yapımında bizlere destek olan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Avcılık ve atıcılık sporu ile uğraşan bireyler silah kullanmayı bilen refleksleri ve kondisyonu ile zorlu doğa koşullarında muazzam efor sarf edebilen dayanıklı insanlardır. Biz bu spor dalının ilimizde de icra edilip Trap ve Skeet disiplinlerinde sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda yetiştireceğimiz sporcularımızın önce ilimizin ismini duyurması sonra ülkemizin ismini duyurması uluslar arası müsabakalarda istiklal marşı eşliğinde şanlı bayrağımızı göndere çektirmesi en büyük hayalimizdir. Bunu başaracağız, buna inanıyoruz. Değerli konuklar bu tesisin yaşatılması için bizlere destek olmanızı istiyor bu güzel tesisin ilimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor atıcı arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise "Uşak aşıklar diyarı,efeler diyarı, yarenler diyarı, ciridin başkenti. Bizler bunu hep beraber söyleriz, Türk toplumunda özellikle yörük toplumunda at, avrat ve silah. Şimdi Uşak’ta at var, ciritte geçen yıl Türkiye ikincisi olduk, 24’ün üzerinde atlı spor kulübümüz var. Uşak aynı zamanda ilkler şehri. 1926 ilk şeker fabrikasının kurulduğu iliz. İki yıl sonra bakın avcı ve atıcı kardeşlerimiz derneğimizi kurmuşlar. Ben öncelikle 1928’den bu güne kadar bu derneğe hizmet eden ve hakkın rahmetine kavuşan büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum, Rabbim makamlarını cennet eylesin. Şimdi bu tesisi hem ilimize hem Türkiye’ye kazandıran dernek başkanımız Halil Bey’e, dernek kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 yıl olmuş buradan arazi alınalı, alımında bu güne kadar kim bir çivi çaktıysa hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel bir tesis olmuş. Güzelliği şu, bir de çevre yolu geçiyor hemen yanımızdan. Bugün belki buraya zor geldiniz ama 1 yıl sonra İzmir-Ankara karayolu hemen yan taraftan geçiyor ve buranın hemen ilerisinde Kayağıl Termal Tesisleri var, yani güzel bir birleşim olmuş. Emeği geçen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uşak yaptığında her şeyin en güzelini yapıyor. El ele verdikten sonra Türkiye olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Uşak Belediyesi olarak her türlü sivil toplum kuruluşunun yanında olduk olmaya devam edeceğiz" şeklinden konuştu.