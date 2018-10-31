Polis uyanık kaçakçıdan daha uyanık çıktı

Uşak'ta kaçakçılığa girişip önce kaçakçılıkla mücadele kanunlarını okuyup inceleyen bir şahıs, işini tamamlayamadan polise yakalandı. Yapılan operasyonda 1 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, zanlılardan birinin masasında okunmakta olan 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi' adlı kitaplar dikkat çekti. Uyanık kaçakçı ve arkadaşları, kendisinden daha uyanık polislere takılınca gözaltına alındı.

Uşak KOM Şube ekipleri son dönemlerin en büyük operasyonuna imza attı. Piyasaya çok miktarda kaçak tütün sürüleceği yolunda ihbar alan KOM ekipleri şüphelendikleri bir grubu takibe aldı. Hazırlıklarını tamamlayan KOM ekipleri sabahın erken saatlerinde 19 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 9'u kadın 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin kaçakçılıkla ilgili kanunlara ilişkin kitap okuyup bilgi topladıkları da öğrenildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı 19 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyon sonucunda bir ton 340 kilogram kıyılmış tütün, 12 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda bir şüphelinin iş yerinde “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması” ve “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şehri” isimli hukuk insanlarının okuduğu kitapları okuduğu tespit edildi.

Öte yandan, 19 ayrı adrese yapılan operasyonda 15 şüphelinin iş ve ikametlerine yapılan operasyonun tamamında 1 ton 300 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü, 1 adet elektronik tütün sarma makinesi, 23 bin adet boş makaron, bin 400 paket kaçak sigara, 83 adet tütün sarma aleti, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9'u kadın 15 şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.