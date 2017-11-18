Dr. Cevdet Duran Diyabet hastalığının insanoğlunu, toplumları ve devletleri sağlık ve ekonomik açıdan ciddi düzeyde tehdit ettiğini belirtti.

Diyabet Haftası nedeniyle Belediye önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe Uşak Diyabetliler Dernek Başkanı Sercan Bozer, İl Sağlık Müdürü Dr. Alper Cem Ünal, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Cevdet Duran ve diyabet hastaları katıldı.

Diyabete karşı farkındalığı artırmak için bu yürüyüşü düzenlediklerini söyleyen Prof. Dr. Cevdet Duran, 2004 yılından itibaren 14 Kasımlarda uygulamalı diyabet yürüyüşü adı altında Dünya’nın çok farklı ülkelerinde farkındalık yürüyüşlerinin yapıldığını bu zamana kadar da yaklaşık 1 Milyon kişinin de bu yürüyüşlere katıldığını söyledi.

Her yıl farklı bir temanın seçildiğini bu yıl ki temanın ise Diyabet ve Kadın olduğunu belirten Duran; “ Sağlıklı gelecek hakkımız teması ile yola çıkıldı. Bu yıl ki temamızda kadın seçildi bunun sebebi ise diyabetik kadılarda diyabetik komplikasyonlar, erkeklere oranla biraz daha kötü seviyede onun için bunun önlenmesi gerekiyor. Kadınların özellikle gebelik diyabeti önem arz ediyor. Yaklaşık 7 gebelikten biri diyabetle seyrediyor ve dünya üzerinde her yıl 20 Milyon çocuk diyabetik anne çocuğu olmakta böbrek yetmezliği, körlük, kalp damar hastalıkları maalesef kadınlarda diyabetik olmayanlara göre daha yüksek” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşları diyabet hastalığı hakkında bilgilendirmek için 15 Temmuz Şehitler Meydanına kurulan stantlarda vatandaşların şeker ölçümü yapıldı. Şekeri yüksek çıkan kişiler hastanelerin ilgili bölümlerine yönlendirildi.

Etkinlikler çerçevesinde halk oyunları oynandı.