Rektör Savaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle bir araya geldi

Dr. Ekrem Savaş Şehit Aileleri ve Gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Uşak’ta Şehit aileleri ve Gazilere verilen iftar yemeği etkinliği Kur’an Tilaveti ile başladı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi olarak şehit aileleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını belirterek ‘‘Aziz şehitlerimizin muhterem yakınları ve kahraman gazilerimiz, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün sizleri ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Bazılarınız kardeşlerini, bazılarınız eşlerini, bazılarınız ise evlatlarını vatan için şehit verdi. Bizler sizlere ne kadar minnettar olsak azdır. Şehitlik mertebesi peygamberlik mertebesinden sonraki en yüksek mertebedir. Vatanımızı kolay kazanmadık. Çanakkale’de 250 bin şehit verdik. O günden bugüne bu ülke üzerinde oynan oyunlar ve yazılan senaryolar değişik şekillerde ve değişik zamanlarda karşımıza çıkmaktadır. Biz Türkler bir ölür bin diriliriz. 12 Eylül öncesi Mehmetlerimizi Ahmetlerimizi sağcı solcu diye ayırmaya çalıştılar. 12 Eylül sonrası PKK terör örgütü ortaya çıktı. İçeriden ve dışarıdan taşeronlarla bu ülke üzerinde oyunlar oynamaya çalıştılar. En son 15 Temmuz’da ortaya çıkmaya çalıştılar. Hain terör örgütü FETÖ gelmiş olsaydı bugün ülkemiz ya Irak ya da Suriye olacaktı. Elbette Türk Milleti buna müsaade etmedi. Hiçbir zamanda müsaade etmeyeceğiz. Vatan için şehit olmaya her zaman hazırız. Sizlerle tanışmaktan onur duydum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.’’dedi.

Etkinlik sonunda ailelerle tek tek el sıkışan ve sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Uşak Üniversitesi olarak şehitlerimize layık olmak için çok çalışacaklarını söyledi.