Sağlık-Sen Uşak Şubesi 5.Olağan Kongresi

Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Uşak Şubesi’nin 5. Olağan Kongresi Uşak Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Kongreye Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak ve üyeler katıldı. Katılımın yoğun olduğu kongreye tek listeyle giden mevcut Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Yeni yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu; Yönetim kurulu Muhammed Ali Aloğlu, Günay Sağır, Özkan Çiftçi, Kaya Kağızman, Mehmet Duran, Erhan Ayan ve Zeliha Keleşten oluştu.