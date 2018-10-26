Sağlıklı yaşama ilk pedal sağlığın yeni merkezinden çevrildi

Uşak Belediyesi bu kapsamda Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin “Herkes Pedallara” projesine destek oldu.

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bir kitaba bir diyetisyen uygulamasıyla Türkiye'ye örnek olan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi profesyonel sporculara yön veriyor. Kitap uygulamasıyla Türkiye'de bir ilk olan Sağlıklı Yaşam Merkezi, kentteki pek çok kulüp, topluluk ve engelli vatandaşları misafir ediyor. Uşak Belediyesi'ne ait yeni merkezde detaylı analiz ve diyet programlarıyla spora profesyonel bir yönlendirme sağlanıyor. Kontrollü ve kaliteli spor kentte yeni bir spor kültürü doğuruyor.

Yaşam koçluğu, diyetisyen, proje merkezi ve topluma yarar projeleri alanlarında çalışmalar yapan, ücretsiz bisiklet hizmeti sunan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi son olarak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Öğrencilerin vücut kitle endeksinin ölçümlerini yapan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başlatmış olduğu “Herkes Pedallara” projesine destek oldu. Okulun beden eğitimi öğretmeni Kamuran Liman projenin ülkemizde artış gösteren obezite hastalığına vurgu yaparken, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına öğrencilerin okuldan eve bisikletle gelip gittiğini belirtti.

Öğrencileri sportif faaliyetlere teşvik etmenin obezite ile en iyi mücadele yöntemi olacağını vurgulayan Liman, “Projemize katılım sağlayan öğrencilerimizi, belediyemizin Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'nde sunduğu imkândan yararlandırmak amacıyla buraya geldik. Gençlerimizin kas ve vücut kitle indekslerini ölçtürdük. 2 ay boyunca çocuklarımız okula ve eve bisikletle gidip gelecek. 2 sonrasında tekrar kas ve vücut kitle indekslerini ölçeceğiz. Yaşanan gelişimin ve değişimin, farkındalığı arttıracağına inanıyoruz.” dedi. Beden eğitimi öğretmeni Liman, sportif alanlardaki hizmetlere atıfta bulunarak, kente kazandırılan yeni merkez ve spora yönelik yapılan çalışmalar için Başkan Nurullah Cahan'a teşekkürlerini iletti.

Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'nde ölçümleri yapılan öğrenciler 2 ay boyunca evden okula, okuldan eve bisikletle gidip gelecek ve 2 ay sonra vücutlarındaki değişim yeniden Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde tespit edilecek. Yapılan ölçümle gelişimin ve değişimin net bir şekilde belirleneceği projeye destek veren Uşak Belediyesi, genç ve sağlıklı nesiller yetişmesi için okullara ve spor kulüplerine ev sahipliği yapıyor.

Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Ali Özsu ise projenin çok güzel olduğunu kaydederek, “Bizi spora teşvik ediyor. Her gün okula bisikletle gidiyoruz. Böylece sağlığımız için faydalı bir şeyler yapmış oluyoruz.” Diyerek beden eğitimi öğretmeni Liman'a ve Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a teşekkürlerini sundu.

Spora ve sporcuya desteğini daima gösteren Uşak Belediyesi, kente kazandırdığı örnek projeyle günlük hayatın stresinden spor aracılığıyla uzaklaşan vatandaşlara da yol gösteriyor.