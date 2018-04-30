Şampiyonluğunu ilan eden UTAŞ Uşakspor coşkuyla karşılandı

Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve ilk haftadan bu yana liderliğini sürdüren UTAŞ Uşakspor Aydın deplasmanından şampiyonlukla döndü. Binlerce taraftar takımını coşkuyla karşıladı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta liderlik koltuğunu rakiplerine bırakmayan UTAŞ Uşakspor, Aydınspor 1923 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Kırmızı siyahlılar ligin bitimine bir hafta kala en yakın rakibi Tarsus İdman Yurdu ile 4 puanlık farkını koruyarak şampiyonluğun müjdesini bir hafta erken verdi.

İzmir Yolu’nda Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve yüzlerce Uşaklı tarafından karşılanan Uşakspor daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törende vatandaşlarla buluştu. Uşaklılar şampiyonluk gününde önce taraftar için sahne alan Oğuz Yılmaz’la eğlenceyi doyasıya yaşadı. Ardındansa takımın gelmesiyle binlerce vatandaştan oluşan kalabalık büyük tezahüratlarla şampiyonluk sevincini paylaştı. Yediden yetmişe coşkulu bir taraftarın toplandığı kent meydanına, kırmızı siyah bayraklarını alan geldi.

Zorlu mücadelelerden geçildiğini, ancak iki sezondur pes etmeden çalıştıklarını ve kente iki şampiyonluk hediye ettiklerini ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Bu başarıda pay sahibi olan herkesi tebrik ediyorum. Göreve geldiğimiz gün söz vermiştik. Allah’a şükürler olsun bugün ikinci lige çıktık. Bu gurur tüm Usak’ın. Biz bu şehrin sevdalısı olarak futbola sadece bir oyun olarak bakmıyoruz. İkinci lig demek şehrimizin tanıtımı, ekonomimizin canlanması demektir. Artık sporda marka olan bir şehrimiz var." diye konuştu.

“Ege’nin efesi Uşak oldu.” diyerek alanda bulunan vatandaşlara seslenen Başkan Cahan, “Elhamdülillah, söz verdik ve gerçekleştirdik. Birinci lige kadar devam. Bütün sezon her türlü hava koşulunda stadı dolduran sizlere teşekkür ederim. Bütün engellemelere rağmen yılmadık ve karda, yağmurda, güneşte omuz omuza şampiyonluk yolunda ilerledik. Değerli kardeşlerim bir sezon boyunca bizi mutlu eden, şampiyon yapan tüm futbolcularımıza, teknik direktörümüze ve Kulüp Başkanımız Ali Rıza Çümen’e çok teşekkür ediyorum. İnandık, çalıştık ve başardık. İnşallah bundan sonra da birlik, beraberlik içerisinde nice şampiyonluklara” açıklamalarına yer verdi.

Hızlı bir yükseliş sağlayan ve yıllar sonra ortaya koyulan başarı nedeniyle binlerce Uşaklı’nın gönlünü kazanan Uşakspor’un başarısının mimarı Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Yıldız Tilbe konseri talebinde bulunan taraftarları da geri çevirmeyerek konserin müjdesini verdi.

Bölgesel Amatör Liginden bir üst lige, şimdiyse 2. Lige çıkıldığını kaydeden Kulüp Başkanı Ali Rıza Çümen ise, “İnandık ve başardık. Ama işimiz daha bitmedi, çok yolumuz var. Bu güzel mücadelemiz sürecek. Halkımızın ve bizlerin gönül verdiği takımımızın daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz.” değerlendirmesinde bulunarak, futbol meşalesinin daha ilerilere taşınacağının mesajını verdi. Emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.