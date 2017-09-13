Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 23:24

Şapçı: “Payasspor’ı yenip 3. galibiyetimizi alacağız”

3.

Şapçı: “Payasspor’ı yenip 3. galibiyetimizi alacağız”

13 Eylül 2017 23:24

Lig Grupta mücadele eden Utaş Uşakspor, Payasspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.


Uşak 1 Eylül Stadyumunda antrenmanlarını sürdüren Utaş Uşakspor Payasspor maçını kazanarak galibiyetini almak istiyor. Utaş Uşakspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, takımın moral motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu oyuncularının Payasspor maçına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.


Uzun yıllar sonra döndükleri profesyonel ligde 2. galibiyeti aldıklarını dile getiren Şapçı; “ Yeni başladığımız ligde 2. Galibiyetimizi aldık. İyi bir performans sergiliyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta içerde Payasspor takımı gelecek onlarında 2 maçta 4 puanları var bu haftada kazanıp 3’te 3 yapmak ve zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Bir çok oyuncu transferi gerçekleştirdik takımla uyum sağladılar. Geçen seneden kalan arkadaşlarımızla iyi bir takım oluşturduk. Hedefimiz Uşaksporu bir üst lige çıkarmak. Ayrıca bu hafta ki maça tüm Uşaklıları bekliyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Açık
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç