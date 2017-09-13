Şapçı: “Payasspor’ı yenip 3. galibiyetimizi alacağız”

Lig Grupta mücadele eden Utaş Uşakspor, Payasspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Uşak 1 Eylül Stadyumunda antrenmanlarını sürdüren Utaş Uşakspor Payasspor maçını kazanarak galibiyetini almak istiyor. Utaş Uşakspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, takımın moral motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu oyuncularının Payasspor maçına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Uzun yıllar sonra döndükleri profesyonel ligde 2. galibiyeti aldıklarını dile getiren Şapçı; “ Yeni başladığımız ligde 2. Galibiyetimizi aldık. İyi bir performans sergiliyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta içerde Payasspor takımı gelecek onlarında 2 maçta 4 puanları var bu haftada kazanıp 3’te 3 yapmak ve zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Bir çok oyuncu transferi gerçekleştirdik takımla uyum sağladılar. Geçen seneden kalan arkadaşlarımızla iyi bir takım oluşturduk. Hedefimiz Uşaksporu bir üst lige çıkarmak. Ayrıca bu hafta ki maça tüm Uşaklıları bekliyoruz” şeklinde konuştu.