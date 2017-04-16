Şehit Binbaşı Şenol Uşak’ta son yolculuğuna uğurlandı

Dün gece askeri uçakla Uşak’a getirilen şehit Binbaşı Şenol’un naaşı Uşak Devlet Hastanesi morgundan alınarak annesinin yaşadığı eve getirildi ve helallik alındı. Ardından şehit Binbaşı Şenol’un naaşı kortej eşliğinde Yücetepe Camisi’ne getirildi. Şehit Binbaşının aile yakınları, Uşak Valisi Ahmet Okur, Uşak protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze merasiminde gözyaşları sel oldu. Şehit Binbaşının oğlu Ömer, babasının tabutunun yanında bir an olsun ayrılmadan babasının resmine bakması tören alanındaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

İkindi namazına müteakip, Uşak İl Müftüsü Eyüp Baldemir’in kıldırdığı cenaze namazından sonra Şehit Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol’un naaşı kortej eşliğinde Şekerevleri Kabristanlığı’ndaki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı.