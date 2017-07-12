Servet Kuş; “15 Temmuz milli haysiyet ve vicdan açısından bir uyanış”

AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, 15 Temmuz’un milli haysiyet ve vicdan açısından bir uyanış olduğunu ifade etti. AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, “15 Temmuz gecesi hain bir girişimle karşı karşıya kaldık. Bu milletin dişinden tırnağından artırdığı paralarla alınan silahlar, hain bir şebeke tarafından millete doğrultuldu. Demokrasiyi özümseyen ve bundan vazgeçmeyen halkımız, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurdu. O gece bizde Uşak’taki meydana indik, sağcısı-solcusu tüm gruplarla tek yürek olarak darbeye karşı koyduk. Yaşlıcısı, genci, kadını ve erkeği tüm gruplar darbeye karşı çıktığını haykırdı. Askerler kışlasına geri döndü ve demokrasi darbeye galip geldi” dedi.

15 Temmuz’un yıl dönümünde meydanları yine boş bırakmayacaklarını ifade eden Servet Kuş, “Dün itibariyle 15 Temmuz’un birinci yıl dönümü etkinliklerine başladık. Nöbetlerimizi yine tutmaya devam edeceğiz ve bu milletin hainlere geçit vermeyeceğini tüm cihana bir kez daha göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve temsil ettiğim AK Parti Uşak İl Teşkilatı adına, tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, gazilerimize başsağlığı diliyor ve aziz milletimize saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.