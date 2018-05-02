Daha önce Uşak İl Başkanlığı görevini yapan Servet Kuş, muhalefet partilerinin henüz aday dahi belirleyemediğini belirterek, “Şu anda ülkemiz genelinde bir kutuplaşma senaryosu yazmak isteyenler var ve bunlar halkı algı operasyonlarıyla yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü istedikleri sonucu ulaşamıyorlar. Henüz adayları dahi belli değil ve şimdiden kendi aralarında bölünmeye başladılar. Milletimiz tüm bu olanları görüyor ve sabah söylediği ile akşam söylediği bir biriyle bağdaşmayan ve ülkede istikrar sağlayacak gücü olmayanlar, daha yolun başında kendini belli ediyorlar. Halka hizmet yolu, zordur ve emek ister. 2002’den bu yana tüm zorluklara göğüs geren ve en sıkıntılı anlarda bile millete verdiği sözünü tutan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da da yine milletimizin teveccühü ile istikrarlı ve kararlı Türkiye için seçilecektir. Partimizin MHP ile kurduğu Cumhur ittifakı beklenenden fazlasıyla halkın teveccühünü kazanacaktır” dedi. 24 Haziran seçimleri için teşkilat ve toplum nezdinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Servet Kuş, “Çalmadık kapı bırakmayacak şekilde gerek aday adaylığı ve gerekse 24 Haziran seçimlerine dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Partimizin birlik ve beraberliğe önem veren ilkesine bağlı kalarak, bu dava için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah Uşak’ımız ve ülkemiz için hayırlısını versin” diye konuştu.