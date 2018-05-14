Sevgiyle öğrettiler

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Ferit Delikan ve Günel Baylarlı’nın Sosyal Sorumluluk Dersi kapsamında, ‘’Sevgimiz geleceğe ışık tutacak’’ sloganıyla hayata geçirdikleri proje gerçekleşti.

Sevgi evlerindeki çocukların derslerinden geri kalmamaları manevi ve entelektüel gelişimlerine destek sağlamak amacı ile yürütülen sosyal sorumluluk projesinde, Uşak Sevgi Evi’nde belirlenen öğrencilere Türkçe, okuma-yazma, Matematik olmak üzere birebir özel ders verildi.

Bunun yanında çocukların iyi vakit geçirmesi, eğlenmesi ve özgüven kazanmaları amacı ile piknik, turnuvalar ve yarışmalar düzenlendi.

Öğrenciler gerçekleşen sosyal sorumluluk kampanyasındaki asıl hedeflerini, Sevgi Evleri’nde yaşayan çocuklara yönelik bu projenin uzun vadeli olması ve belirli aralıklarla tekrarlanması belirttiler. Projeni yürüten üniversiteliler aynı zamanda bu gibi proje ve kampanyaların birçok şehirde uygulanmasını sağlayabilmek için gereken çabaları göstereceklerini ifade ettiler.