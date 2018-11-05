Sıfır atık projesine Uşak Belediyesinden destek

Soysal sorumluluk projelerinde her zaman ön sıralarda yer alan, destek veren veya kurum olarak bizzat sosyal sorumluluk projeleri yürüten Uşak Belediyesi ‘'Sıfır Atık'' projesine de el attı.

Geri dönüşümün, ülke ekonomisine yaptığı katkılar, sağladığı istihdam ve çevre duyarlılığı açısından sürekli gündemde kalması gerektiği düşünen Uşak Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde başlatılan ‘Sıfır Atık' projesine tüm birimleriyle destek verdi.

Uşak Belediyesi, Kağıt, Metal, Cam, Plastik, Organik atık ve Atık Pil'lerin geri dönüşüme kazandırılabilmesi için Belediye ana hizmet binasındaki tüm katlara, Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Zabıta Müdürlüğüne, İtfaiye Müdürlüğüne, Atatürk Kültür Merkezine ve belediye iştiraki olan UTAŞ'a bağlı tüm işletmelere özel çöp kutuları yerleştirdi.

Belediye, iki aylık sürede 1288 Kg katı atığı, 2,5 Kg atık pili geri dönüşüme kazandırdı.

Konuyla ilgili konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan; ‘' Biz belediye olarak temizlikle ilgili hemen her projeye destek verdik veriyoruz. Yakın zamanda Uşak'ımızın farklı mahallelerine 100 adet daha, kötü kokuları önleyen tasarımıyla çevreye uyum sağlayan yer üstü konteyneri yerleştirdik. Bu konteynerlerimizden halihazırda 400 tanesi halkımızın hizmetinde ve bu konteynerleri tüm şehrimize yayacağız. ‘Sıfır Atık' projesinde de çevre duyarlılığı açısından, evlatlarımıza temiz bir gelecek bırakma açısından hemen her birey üzerine düşeni yapmalıdır. Biz belediye olarak bu projeye tüm birimlerimizle destek verdik. Tüm birimlerimize ve ana hizmet binamıza proje için özel kutular yerleştirdik. Personelimizi konuyla ilgili bilgilendirdik. Ve bu konuda da başarıya ulaştık. Ben buradan projeye önderlik yapan Emine Erdoğan hanımefendiye, projeye sahip çıkan halkımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle önemli projelerde belediye olarak ön saflarda yer alacağımızın sözünü şimdiden veriyoruz'' şeklinde konuştu.