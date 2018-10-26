Sivaslı'da kaçak tütün operasyonu

Uşak polisi yasadışı tütün ve mamullerinin satışının engellenmesi ve suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör/organize suç örgütlerine aktarılmasını ve kaçak sigaranın ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri beş farklı adreste yaptığı çalışmada 21 kg açıkta ve faturası ibraz edilemeyen sarmalık kıyılmış tütün, bin 260 adet makaron, 14 adet tütün sarma makinesi, 8 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Konu ile ilgili toplam 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.