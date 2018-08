Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Mustafa Soykök kurban ibadetini Müslümanların birlik ve beraberlik duygularını öne çıkaran, bir olmaya sağlayan kaynaştırıcı bir güç olarak niteledi. Soykök ; “Ümmet, gönül diliyle konuşmayı unutmadıkça sırtı yere gelmez” diyerek toplantıyı özetledi.

Toplantı Hafız İbrahim Karasakal tarafından seslendirilen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından söz alan Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir; “ İlk gününden beri bu organizasyonu biliyoruz, içindeyiz 25 yıldır devam ediyor. Önceden bu toplantılar sınırlı olurdu birkaç arkadaş katılır gelirdi. Bu sefer bütün illerde bu uygulanmaya başladı böylelikle daha çok din görevlisi arkadaşlarımızla istişare etme fırsatı bulduk. Böylelikle konunu ciddiyeti ve özelliği bir nebze daha anlaşılıyor” dedi.

Müftü Baldemir Uşak Müftülüğünde Müftü Yardımcısı olarak göreve başlayan İshak Göksel’i topluluğa taktim etti. Göksel kendini de tanıttığı konuşmasında ; “ Vekaleten kurban organizasyonumuzun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Eskiden İl Müftüleri, vaizler bölgelere giderdik şimdi başkanlığımız bütün illerimize vekaleten kurban programları vesilesiyle ulaşıyor. Sosyal hayat boşluk kabul etmiyor ama din alanı hiç kabul etmiyor. Geçmişte çok acı tecrübeler yaşadık. İnsanlar kurbanlarını değişik yerlere verdiler ama bunun sonradan yanlış olduğu anlaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı devletimizin organizasyonuyla vakfımızın organizasyonuyla vekaleten kurban organizasyonlarını da uzun zamandır yapıyoruz sayımız her gün artıyor. Ben bu toplantının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni ediyorum.” İfadelerin kullandı.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Mustafa Soykök kurban kesmenin kurban ibadetinin sadece bir ibadet değil Müslümanların birlik ve beraberlik duygularını öne çıkaran, bir olmaya sağlayan kaynaştıran bir güç olduğunu vurguladı. Hemen Hemen bütün İslam coğrafyasında vekaletle kurban organizasyonu yaptıklarına değinen Soykök oradaki insanların bundan ziyadesiyle etkilendiğini bazı yerlerde topluca Müslüman olan köylerin hikayelerini örnek vererek anlattı. Dünya çapında kurban vesilesiyle milyonlarca insana ulaşıldığını vurgulayan Soykök ; “Gidemediğiniz yer sizin değildir” dedi.

Uşak olarak bu organizasyonlarda yeterli bir sayıya ulaşılamadığını iddia eden Soykök Uşak’ın vekalet yoluyla 2016 yılında 650, geçen yıl ise 656 kurban sayısında kaldığını dile getirdi. Soykök salondaki Uşak Merkez ve köylerinden gelen Cami İmalarına cemaatleriyle birebir markaja girmek suretiyle bu sayıyı bu yıl en az bin kurbana çıkarmayı hedeflemelerini istedi. Kurbanı sadece kurban eti olarak değerlendirilmemesini sayısız kez vurgulayan Soykök kurban payı dağıtmak için giden her ülkede her coğrafyada her dolayısıyla her insanla bir gönül köprüsü kurulduğunun altını çizdi. Soykök ; “Ümmet gönül diliyle konuşmayı unutmadıkça sırtı yere gelmez” diyerek toplantıyı özetledi.

Türkiye Diyanet Vakfı bin şubesiyle dünyanın 145 ülkesinde ve 450 farklı bölgesinde mazlum ve muhtaçlara Türk halkının yardımlarını ulaştırıyor.