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08 Ocak 2017 17:56

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

08 Ocak 2017 17:56

87 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle başlarken, çeyreğin sonlarına doğru dış atışlardan elde ettiği üçlüklerle Gaziantep ekibi farkı açtı ve 24-33 çeyreği önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip soyunma odasına da 41-51 önde gitmeyi başardı.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Muratbey Uşak aradaki farkı azaltmasına rağmen skor üstünlüğünü elinde tutan konuk ekip bu çeyreği de 61-67 önde bitirdi. Karşılaşmanın final periyodu müthiş heyecana sahne olurken mücadele konuk takımın 87-82 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Kaan Büyükçil xxx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xxx
Muratbey Uşak: Zach xxx 18, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 4, Harrison xx 15, Freimanis xx 15, Vasiliauskas xxx 16, Hakan Demirel x, Ibekwe x 2, McKissic xxx 14
Gaziantep Basketbol: Rautins x 3, Altan Erol x 6, Alper Özcan x 4, Denmon xxxx 26, Balazic xxx 12, Cherry xxx 13, Erden Eryüz x, Jefferson xxx 23
1. Periyot: 24-33 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 41-51 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 61-67 (Gaziantep Basketbol lehine)
5 Faul: Rautins (Gaziantep Basketbol)



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