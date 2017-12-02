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02 Aralık 2017 17:25

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 67 - Gaziantep Basketbol: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 67 - Gaziantep Basketbol: 75

02 Aralık 2017 17:25

hafta maçında Muratbey Uşak sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol’a 75-67 mağlup oldu.



Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir


Hakemler: Mehmet Şahin xxx, Erşan Kartal xxx, Osman Sinan İşgüder xxx


Muratbey Uşak: Solomon x 7, Hamilton x 6, Mutlu Akpınar x 3, Şafak Edge x, Calloway x 10, Tayfun Erülkü x, Carmichael x 11, Ofoegbu x 15, Murat Kozan x, Miller xx 15


Başantrenör: Ozan Bulkaz


Gaziantep Basketbol: Armand x 6, Rudd xxx 19, White xxx 14, Lyons x 9, Balazic x 7, Freimanis x 2, Can Öğüt xxx 15, Erol Can Çinko x 3


Başantrenör: Nenad Markovic Zoric


1. Periyot: 19-20 (Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 38-36 (Muratbey Uşak lehine)


3. Periyot: 52-52 (berabere)


Beş faul: Freimanis




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