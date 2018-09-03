Tarhana canavarı Ece Seçkin Uşak’ta coştu

yılı kutlamaları sevilen sanatçı Ece Seçkin konseri ile son buldu.

Uşak’ın Kurtuluş Günü etkinlikleri Belediye önünden Mehteran eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar yapılan kortej yürüyüşüyle başlarken, Ece Seçkin konseriyle etkinlikler sona erdi. Konser öncesi sunucu Doğukan Alsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uşak’ın Kurtuluş Günü için Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a yolladığı telgrafı okuması alandakilerden büyük alkış aldı.

Ece Seçkin geçen Mayıs ayında Uşak’a konser vermeye gelmiş fakat ulusal yas nedeniyle konserini yarıda bırakmış ve büyük bir takdir toplamıştı. Uşaklılarla Kurtuluş gününün de yeniden buluşan sanatçı izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Binlerce kişinin katılımıyla coşkulu geçen konserde Ece Seçkin “Başkanımıza ve sizlere söz vermiştik. Tekrar görüşmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Konuşması sık sık alkışlarla ve tezahüratlarla kesilen Belediye Başkan Nurullah Cahan: “Birlik olmanın en anlamlı olduğu günlerden birindeyiz. Tam 96 yıl önce atalarımız, ecdadımız Yunan askerlerini Uşak’tan kovdular ve kurtuluş salalarıyla birlikte yeniden al bayrağımız gökyüzünde dalgalandı. Öncelikle Uşak’ın işgalinden kurtuluşuna can veren, gecesiyle gündüzüyle vatan, bayrak, ezan için çalışan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve tüm ecdadamızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

Başkan Cahan Kurtuluş gününde Ece Seçkin ile ve Uşak halkıyla yeniden bu meydanda birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Bugün Kurtuluş günümüz, bugün mutluluk günümüz. Daha önce Ece Seçkin’i şehrimizde ağırlamıştık ama o gün şehitlerimiz vardı ve konseri yarıda kesmiştik. Kurtuluş gününde yeniden birlikteyiz. Sanatçımızı sizinle buluşturduk" dedi.

Konser sonunda “Tam bir tarhana canavarı” olduğunu söyleyen Ece Seçkin’e, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan Uşak’ın yöresel tadı tarhana ve uşak kilimi hediye etti.