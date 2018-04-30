Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 09:30

Temizleyen eller Ulubey Kanyonlarında

Uşak Üniversitesi öğrencileri Ulubey Kanyonlarının çevresini temizleyerek örnek bir davranış sergilediler.

Temizleyen eller Ulubey Kanyonlarında

30 Nisan 2018 09:30


Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık kampanyaları kapsamında Ulubey Kanyonlarında çevre temizlenmesi etkinliği düzenlendi. “Temizleyen Eller” projesinde bir gurup genç üniversiteli katılım sağladı.


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri proje kapsamında ilk aşamada Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampusu Yerleşkesinde tanıtım standı açtılar ve gönüllü topladılar.


Kampanyanın ikinci aşamada ise gönüllüler Ulubey Kanyonlarına giderek cam balkonun etrafındaki çevreyi temizlediler.


Projeyi planlayan öğrencilerden olan Pelin Kına, diğer öğrencilere kampanyaya yardımlarından dolayı teşekkür edip çevreye her zaman duyarlı olmanın önemini ifade etti.


Ulubey Kanyonlarını ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılanan çevre sever gençlere esnafta taktirle karşıladı.


Kampanyanın üçüncü aşamada fotoğraf sergisi yapma planını düşündüklerini açıklayan Deniz Eren, projenin sonunda çevre temizliği açısından duyarlılık uyandırmayı düşündüğünü belirtti.


Ulubey Kanyonu (Ulubey Canyon) Uşak ilinin Ulubey ilçesi sınırları içerisindedir. ABD deki Arizona Eyaleti sınırları içersinde buluvnan Büyük Kanyon dan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonudur. Bugüne kadar pek bilinmeyen kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşur. Ulubey çayı, bütün kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir.


Ulubey’de ilin güney ve güney batı kesimlerinde jeolojik yapının özelliğinden dolayı oluşan Ulubey Kanyonu, kanyondan geçen Dokuzsele Deresi’nde meydana gelen kirlilikten dolayı turizme açılamıyor. Kanyonun, dibinden geçen Dokuzsele Deresi temizlendiğinde yamaç paraşütü ve doğa turizm açılması önemli potansiyele sahiptir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç