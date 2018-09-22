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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 0 UTAŞ Uşakspor:2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Utaş Uşakspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı UTAŞ Uşakspor 2-0 kazandı.


Stat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu


Hakemler: Gürel Uzuner, Alper Uslu, İlker Ayten


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Berk İsmail Ünsal, Umut Sözen (İlyas Çakmak dk:79), Mertcan Aktaş (Günay Şakar dk:46), Savaş Tağa, Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan, Dilaver Güçlü (Alper Tursun dk:62), Ferit Erişçi, Burak Bekaroğlu


Yedekler: Ferhat Kaya, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, İlyas Çakmak, Günay Şakar, Berkay Can Değirmencioğlu, Alper Tursun


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Tayfun Pektürk (Oğuzhan Yıldırım dk: 89 ?), Oğuzhan Kayar (Doğan Seçkin Şavkın dk:90 ?), Caner Solmaz, Tayfur Emre Yılmaz, Nuri Melih Mursal, Muhammed Rıdvan Özdemir (Murat Gürbüzerol dk: 67), Hikmet Balioğlu


Yedekler: Yağızcan Akyürek, Oğuzhan Yıldırım, Murat Gürbüzerol, Emrah Uzun, Özgen Erdem, Şemsettin Ender Kılıç, Doğan Seçkin Şavkın


Teknik Direktör: Aydoğan Tunay


Goller: Murat Gürbüzerol dk:81, Tayfur Emre Yılmaz dk:85 (UTAŞ Uşakspor)


Sarı kartlar: Muhammed Rıdvan Özdemir, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Ahmet Aktaş (UTAŞ Uşakspor) Dilaver Güçlü, Ferit Erişçi, Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor)


Kırmız kartlar: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor)

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