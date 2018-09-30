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TFF 2. Lig, UTAŞ Uşakspor:0 - Amed Sportif Faaliyetler:0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.


Stat: 1 Eylül


Hakemler: Batuhan Gültek, Hüseyin Can, Ferdi Karadoruk


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Nuri Melih Mursal, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar (Ekrem Sütçü dk: 68), Muhammed Rıdvan Özdemir (Emrah Uzun dk: 79), Oğuzhan Kayar, Tayfun Pektürk (Murat Gürbüzerol dk:21), Tayfur Emre Yılmaz


Yedekler: Yağızcan Akyürek, Oğuzhan Yıldırım, Doğan Seçkin Şavkın, Emrah Uzun, Murat Gürbüzerol, Özgen Erdem, Ekrem Sütçü


Teknik Direktör: Aydoğan Tunay


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, İlyas Akan, Volkan Geyik, Yiğitcan Gölboyu, Mansur Çalar (Barış Ataş dk:67), Hasan Küçcük, Mehmet Sıddık İstemi, Umut Koçin, Oğuz Çetinkaya, Gökan Lekesiz (Muhammed Burak Taşdemir dk:74), Emre Tekin Pınar (Nezir Özer dk: 62)


Yedekler: Serkan İpek, Ömer Karancı, Rıdvan Okuş, Barış Ataş, Nezir Özer, Muhammet Yılmaz, Muhammed Burak Taşdemir


Teknik Direktör: Recep Bayık


Sarı kartlar: Ahmet Aktaş, Şemsettin Ender Kılıç, Doğan Seçkin Şavkın, Ekrem Sütçü (UTAŞ Uşakspor) İlyas Akan, Hasan Küçcük (Amed Sportif Faaliyetler)


Kırmızı kart: Ahmet Aktaş

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