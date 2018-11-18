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TFF 2. Lig, UTAŞ Uşakspor:0 - Kastamonuspor 1966:2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Kastamonuspor 1966 ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 konuk ekip Kastamonuspor 1966 kazandı.


Stat: 1 Eylül


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Salim Şanlıer, Samet Özkul


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Hikmet Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz, Oğuzhan Yıldırım (Doğan Seçkin Şavkın dk:69), Muhammed Rıdvan Özdemir, Nurettin Çağlar (Kerem Çağatay dk:80 ?), Murat Gürbüzerol, Tayfun Pektürk, Emrah Uzun


Yedekler: Ogün Karakaya, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Kerem Çağatay, Ekrem Sütçü, Melih İnan, Doğan Seçkin Şavkın


Teknik Direktör: Aydoğan Tunay


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Bahri Can Avcı, Mustafa Çakır, Yakup Yiğit, Ayhan Gürbüz, Soner Dikmen, Erkan Taşkıran (Cenk Kaplan dk:21 ? Oğuzhan Öztürk dk:72 ?), Muhammet Haşim Çoban, Abdulaziz Solmaz, Muharrem Ozan Cengiz, Ozan Kılıçoğlu (Ahmet Bahçıvan dk: 82 ?)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Oğuzhan Öztürk, Orkun Dervişler, Sinan Akaydin, Niyazi Batuhan Salman, Ahmet Bahçıvan, Cenk Kaplan


Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu


Goller: Soner Dikmen dk:42, Muharrem Ozan Cengiz dk:49 (P) (Kastamonuspor 1966)


Sarı kartlar: Hikmet Balioğlu, Doğan Seçkin Şavkın (UTAŞ Uşakspor)

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