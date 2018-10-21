İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig, UTAŞ Uşakspor:1 - Ankara Demirspor:0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Ankara Demirspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi 1-0 kazandı.


Stat: 1 Eylül


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İsmail Taygun Tasalı, Şeyhmus Baysal


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Murat Gürbüzerol, Nurettin Çağlar, Tayfun Pektürk, Oğuzhan Kayar (Oğuzhan Yıldırım dk:56), Caner Solmaz (Doğan Seçkin Şavkın dk:85 ?), Tayfur Emre Yılmaz (Ahmet Aktaş dk: 73), Şemsettin Ender Kılıç, Muhammed Rıdvan Özdemir, Semih Beyaz, Hikmet Balioğlu


Yedekler: Yağızcan Akyürek, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım, Ekrem Sütçü, Emrah Uzun, Özgen Erdem, Doğan Seçkin Şavkın


Teknik Direktör: Aydoğan Tunay


Ankara Demirspor: Burak Cengiz, Hüseyin Teker, İsmail Hacıhafızoğlu, Alican Tez, Umut Aslan, Serkan Gürses (Uğur Parlak dk:81 ?), Şamil Ünal (Hakan Turan dk:46), İbrahim Sürgülü, Serkan Özdemir, Burak Kara (Ozan Şamiloğlu dk:77), Orhan Gülle


Yedekler: Emre Selen, Hakan Turan, Enis Çeliksu, Uğur Parlak, Burak Keskin, Ozan Şamiloğlu, Gökhan Öztürk


Teknik Direktör: Bahaddin Güneş


Goller: Tayfun Pektürk dk: 30 (UTAŞ Uşakspor)


Sarı kartlar: Muhammed Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor) Orhan Gülle, Hüseyin Teker (Ankara Demirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.