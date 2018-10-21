TFF 2. Lig, UTAŞ Uşakspor:1 - Ankara Demirspor:0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Ankara Demirspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi 1-0 kazandı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İsmail Taygun Tasalı, Şeyhmus Baysal
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Murat Gürbüzerol, Nurettin Çağlar, Tayfun Pektürk, Oğuzhan Kayar (Oğuzhan Yıldırım dk:56), Caner Solmaz (Doğan Seçkin Şavkın dk:85 ?), Tayfur Emre Yılmaz (Ahmet Aktaş dk: 73), Şemsettin Ender Kılıç, Muhammed Rıdvan Özdemir, Semih Beyaz, Hikmet Balioğlu
Yedekler: Yağızcan Akyürek, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım, Ekrem Sütçü, Emrah Uzun, Özgen Erdem, Doğan Seçkin Şavkın
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Ankara Demirspor: Burak Cengiz, Hüseyin Teker, İsmail Hacıhafızoğlu, Alican Tez, Umut Aslan, Serkan Gürses (Uğur Parlak dk:81 ?), Şamil Ünal (Hakan Turan dk:46), İbrahim Sürgülü, Serkan Özdemir, Burak Kara (Ozan Şamiloğlu dk:77), Orhan Gülle
Yedekler: Emre Selen, Hakan Turan, Enis Çeliksu, Uğur Parlak, Burak Keskin, Ozan Şamiloğlu, Gökhan Öztürk
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Goller: Tayfun Pektürk dk: 30 (UTAŞ Uşakspor)
Sarı kartlar: Muhammed Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor) Orhan Gülle, Hüseyin Teker (Ankara Demirspor)