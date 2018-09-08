TFF 2. Lig, UTAŞ Uşakspor:1 - Niğde Anadolu FK:1

Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Niğde Anadolu FK ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamladı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Aykut Onar, Ali Uğurtan Demirtaş
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım (Muhammed Rıdvan Özdemir dk: 59), Murat Gürbüzerol, Nurettin Çağlar (Oğuzhan Kayar dk: 73), Tayfun Pektürk (Emrah Uzun dk: 68), Ekrem Sütçü, Caner Solmaz, Tayfur Emre Yılmaz, Nuri Melih Mursal, Hikmet Balioğlu
Yedekler: Yağızcan Akyürek, Kerem Çağatay, Emrah Uzun, Oğuzhan Kayar, Şemsettin Ender Kılıç, Muhammed Rıdvan Özdemir, Semih Beyaz
Teknik Direktör: Hakan Şapçı
Niğde Anadolu FK: Eser Altın, Alper Kadir Duruk, Taner Yılmaz, Gökcan Gelmen, Yusuf Yalçın Arslan, Cabir Coşar, Musa Caner Aktaş, İsmail Güven, Mehmet Gürkan Öztürk (Fatih Aktay dk: 89 ?), Olcay Turhan (Mert Çakar dk: 82 ?), Şevki Çınar (Enis Durak dk:90 ?)
Yedekler: Muzaffer Sarı, İbrahim, Kahraman Demirtaş, Arda Hilmi Şengül, Mert Çakar, Enis Durak, Fatih Aktay, İbrahim Ferdi Coşkun
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Goller: Caner Aktaş dk:32 (Niğde Anadolu FK), Rıdvan Özdemir dk:85 (UTAŞ Uşakspor)
Sarı kartlar: Nurettin Çağlar, Ahmet Aktaş, Hikmet Balioğlu (UTAŞ Uşakspor) Taner Yılmaz, Cabir Coşar, İsmail Güven, Gökcan Durak, Alper Duruk (Niğde Anadolu FK)